L'ultimo nome accostato all'Inter è quello di Juma Bah, difensore classe 2006 in forza al Valladolid che, nonostante la giovanissima età, ha già collezionato diverse presenze in prima squadra: "L'Inter, come già raccontato nei giorni scorsi, a fine 2024 è andata a visionare in Spagna il difensore Juma Bah del Valladolid. Un colosso (195 centimetri), che ricorda chiaramente Bisseck per stazza. Nato a Freetown in Sierra Leone, il giocatore è arrivato in estate dall'Aik Freetong in prestito, ma il club presieduto dall'ex interista Ronaldo ha già deciso di esercitare il diritto di riscatto, anche perché Bah si è conquistato in fretta il posto da titolare, mettendo insieme 11 presenze".