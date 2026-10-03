Mister Chivu lavora alla Pinetina in attesa dei giocatori che rientreranno dalla Nazionale. Con il Parma si gioca sabato 10 ottobre alle 18 e il mister sta pensando di impiegare i giocatori che non sono stati convocati dalle rispettive nazionali e sono rimasti con lui ad Appiano Gentile. "Chivu dovrà gestire un gruppo spaccato in due: i più o meno stanchi e i sicuramente riposati. Ecco perché l’idea che sta prevalendo è quella di lanciare, con il Parma, alla ripresa del campionato, un’Inter con meno nazionali possibili. Insomma, meglio avere gente fresca, piuttosto che correre qualche rischio con chi deve ancora smaltire la fatica. Beh, da questo punto di vista, il tecnico rumeno può ritenersi fortunato. Nel senso che, con il contingente rimasto a Milano, c'è margine per costruire un undici quasi al completo", spiega il Corriere dello Sport.

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Come sta Dimarco

Mkhitaryan e sulle fasce

Luis Henrique-Dimarco. Federico non si sta ancora allenando con il resto dei compagni perché sta seguendo un iter preciso di recupero dopo il problema al ginocchio che gli ha fatto saltare le gare di Nations League dell'Italia. Si allenerà insieme ai compagni a partire da lunedì.

Potrebbe quindi giocare in portasarebbe la sua prima da titolare con la maglia dell'Inter. In difesa sono rimasti a MilanoA centrocampo ci sono

In attacco invece, a Milano è rimasto Thuram. Zidane lo ha escluso dalle gare della Nazionale, lui potrà concentrarsi sull'Inter e partire da titolare contro il Parma, la squadra che è stata anche quella di suo papà, la squadra della città in cui è nato. Potrebbe esserci lui con il Parma, senza Lautaro, e poi di nuovo in CL a riformare la ThuLa perché il capitano tornerà a Milano in pratica giovedì dopo che avrà vissuto l'amichevole con il Benin, la partita dell'addio di Messi all'Argentina.

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La gestione di Calhanoglu

Calhanoglu. "Al pari di Dimarco, anche il turco sta seguendo il suo programma personalizzato e, al momento, si allena solo parzialmente in gruppo. All’inizio della prossima settimana, però, è destinato a lavorare a pieno ritmo. Da capire se sarà il caso di spedirlo subito nella mischia, oppure se sia preferibile aspettare. In questo secondo caso, con ogni probabilità verrà “precettato” Zielinski. In attacco, infine, potrebbe avere la sua prima chance dall’inizio Bonny, visto che l’ultimo impegno con la Costa d’Avorio sarà oggi", si legge sul Corriere dello Sport.

Ancheè già rientrato in Italia e avrà una settimana di tempo per mettersi a disposizione. A centrocampo si lavora anche per il recupero di

(Fonte: Corriere dello Sport)