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E' stato fuori più di un mese, ma sembra non aver accusato minimamente l'infortunio. Lautaro Martinez è il vero trascinatore di questa Inter e i numeri sono lì a testimoniare che il capitano nerazzurro avanza a grandi passi nella storia interista:

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"Due gol in quattro giorni tra campionato e Champions League. La rete numero 137 in Serie A con l’Inter, a meno uno da Benito Lorenzi, l’attuale secondo marcatore nerazzurro di tutti i tempi di questa specifi ca graduatoria. Una nuova titolarità con i campioni d’Italia 46 giorni dopo la doppietta europea col Brugge, quando però aveva forzato troppo, subendo un infortunio ai fl essori della coscia sinistra".

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"Lautaro Martinez si è confermato ieri cecchino infallibile sottoporta, nonché capitano e leader del suo team, sceso in campo con la solita garra, unita alla fame di vittoria e di realizzazioni di un giovanotto. Statistiche alla mano, con lui in campo si parte dall’1-0, visti gli 8 gol segnati e i 2 assist fnei 626 minuti complessivi disputati sinora in 10 presenze stagionali", scrive Tuttosport.

(Fonte: Tuttosport)