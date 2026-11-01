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La vittoria di ieri ha rimpolpato i numeri positivi del Milan nel derby contro l'Inter. Come riporta la Gazzetta dello Sport, i rossoneri non perdono da 8 scontri diretti consecutivi:

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"E' stata una grande serata per i colori rossoneri e continua la serie fortunata contro l’Inter. Il Milan, infatti, non perde da 8 derby consecutivi (6 vittorie e 2 pareggi il bilancio) in tutte le competizioni per la prima volta dal periodo tra novembre 2002 e aprile 2005 (in quel caso si arrivò a una serie di 10)".

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"I rossoneri, tra l’altro, sono reduci da 4 vittorie consecutive nei derby".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)