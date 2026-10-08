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La scintilla in campo deve ancora scoccare, ma Curtis Jones sta mettendo nelle gambe minuti importanti per entrare nel mondo Inter. Tuttosport riporta i dati del centrocampista inglese:

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"Cristian Chivu l’ha chiesto, atteso e infine accolto. Ora si aspetta che il ragazzo di Liverpool prenda in mano il centrocampo della Milano nerazzurra. Nella campagna acquisti made in UK dell’Inter, Curtis Jones è stato un nome che ha messo tutti d’accordo, ma l’idea di averlo a disposizione solleticava in primo luogo il tecnico romeno, a caccia già dallo scorso mercato invernale di un interprete che sapesse dare nuove soluzioni alla sua linea mediana e avesse anche la caratura necessaria per inserirsi tra i mammasantissima nerazzurri. Missione, fin qui, riuscita solo nel minutaggio: tra scelte tecniche e acciacchi degli altri, Jones ha giocato più di Sucic, Calhanoglu, Mkhitaryan e Stankovic".

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"Solo Barella e Zielinski hanno giocato più di lui: con 242 minuti (più recuperi vari) disputati considerando tutte le competizioni, Jones sarebbe già un titolare nel centrocampo a tre dell’Inter, almeno sotto questo profilo. Quello che ha fatto vedere in campo, però, non ha (ancora?) fatto innamorare nessuno: meglio da subentrante, come è accaduto con Udinese e Napoli. Quando è partito dall’inizio, invece, ha seminato dubbi sparsi: l’errore con il Real Madrid, ma anche un po’ di timidezza nella partita con la Roma. L’attenuante derivante dall’essere arrivato agli sgoccioli del mercato, e pure dal dover trovare una nuova dimensione dopo l’unica a tinte rosse conosciuta finora in carriera, non può essere negata, ma la sosta dovrebbe aver contribuito a spazzarla via".

(Fonte: Tuttosport)