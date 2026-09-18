L’inglese si candida per una maglia da titolare contro la Roma. Il tecnico nerazzurro lo ha preferito proprio al centrocampista giallorosso e ora aspetta risposte importanti
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Tocca a Curtis Jones. L’obiettivo dell’Inter di espugnare lo Stadio Olimpico e conquistare il primato della classifica di Serie A in solitaria passa anche dal suo contributo, come sottolinea Il Corriere dello Sport.
“L'ex Liverpool, arrivato in estate su richiesta esplicita di Chivu, è il grimaldello nelle mani del tecnico nerazzurro per alzare il rendimento proprio in gare come quella dell'Olimpico”.
A Madrid Jones è partito titolare per la prima volta, in una prestazione che lo ha visto protagonista in positivo e in negativo:
“Si è concesso quella leggerezza che ha contribuito al gol del vantaggio degli spagnoli, ma garantendo anche qualità e intensità alla manovra”.
Ora l’inglese si prepara alla prima da titolare in Serie A, in uno dei primi bivi della stagione nerazzurra:
“Le aspettative di Chivu nei suoi confronti sono ben note: nel lungo corteggiamento, cominciato lo scorso gennaio e terminato soltanto negli ultimi giorni di agosto, l'allenatore nerazzurro non ha mai perso la convinzione che Jones potesse garantire soluzioni di cui non disponeva prima del suo arrivo”.
Retroscena Kone-Jones
Chivu lo ha preferito a Manu Kone, centrocampista proprio della Roma.
“Lo ha preferito anche a Manu Kone, anche lui centrocampista di gran livello, ma con caratteristiche diverse. Ad Appiano Gentile sono anche convinti che il numero 21 nerazzurro possa arrivare a garantire più di 5 gol in stagione, che restano il suo record personale”.
Ballottaggio Jones-Sucic
Jones è in ballottaggio con Sucic per una maglia da titolare e va a caccia di una chance.
“Il ragazzo ne è pienamente consapevole: è il primo a lavorare con grande determinazione anche in allenamento per ripagare la fiducia nei suoi confronti”.
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