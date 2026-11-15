GUARRO e PACE: Facciamo chiarezza su Calhanoglu. Timore Juve? Cosa gli ha detto l'Inter

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Dalla NFL all'Inter, sempre mantenendosi aggiornato e traendo spunti per alcune novità interessanti anche per il mondo nerazzurro. Come racconta Tuttosport, Cristian Chivu sarà oggi a Monaco di Baviera per assistere a un match di football americano. Un fatto che richiama il videoboard, uno schermo gigante utilizzato negli USA e voluto anche dallo stesso Chivu ad Appiano. Ecco il racconto:

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"Cristian Chivu oggi sarà a Monaco di Baviera, ospite della Nfl - la lega professionista americana di football - per seguire dal vivo all’Allianz Arena la partita fra Detroit Lions e New England Patriots. Il tecnico nerazzurro è un grande appassionato di Nfl (...). Nel football americano tutto viene scandagliato e analizzato al video, ogni movimento dei giocatori in campo è studiato a tavolino, provato e riprovato. E non è raro trovare schermi giganti - tecnicamente chiamati “videoboard” - ai lati del campo principale di allenamento delle principali franchigie Usa; un modo per consentire a coach, allenatori e giocatori di rivedere immediatamente gli schemi appena eseguiti e correggere in tempo reale eventuali errori".

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"Così facendo, l’analisi video può essere svolta in contemporanea alla pratica, evitando lunghe riunioni nello spogliatoio. Uno strumento che nel calcio è stato introdotto da Luis Enrique. (...). Recentemente al centro sportivo nerazzurro di Appiano Gentile è apparso un maxi schermo a metà di un lato lungo di quello che una volta era definito campo esterno. Sul versante opposto ecco il "videoboard" che probabilmente Chivu utilizzerà per istruire i suoi giocatori. Lo schermo è dunque una delle novità della ristrutturazione della Pinetina iniziata già la scorsa estate".

(Fonte: Tuttosport)