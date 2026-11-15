Dalla NFL all'Inter, sempre mantenendosi aggiornato e traendo spunti per alcune novità interessanti

Marco Macca
Guarro e Pace 40

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Dalla NFL all'Inter, sempre mantenendosi aggiornato e traendo spunti per alcune novità interessanti anche per il mondo nerazzurro. Come racconta Tuttosport, Cristian Chivu sarà oggi a Monaco di Baviera per assistere a un match di football americano. Un fatto che richiama il videoboard, uno schermo gigante utilizzato negli USA e voluto anche dallo stesso Chivu ad Appiano. Ecco il racconto:

Inter Chivu
Getty Images

"Cristian Chivu oggi sarà a Monaco di Baviera, ospite della Nfl - la lega professionista americana di football - per seguire dal vivo all’Allianz Arena la partita fra Detroit Lions e New England Patriots. Il tecnico nerazzurro è un grande appassionato di Nfl (...). Nel football americano tutto viene scandagliato e analizzato al video, ogni movimento dei giocatori in campo è studiato a tavolino, provato e riprovato. E non è raro trovare schermi giganti - tecnicamente chiamati “videoboard” - ai lati del campo principale di allenamento delle principali franchigie Usa; un modo per consentire a coach, allenatori e giocatori di rivedere immediatamente gli schemi appena eseguiti e correggere in tempo reale eventuali errori".

MISTER CHIVU conferenza champions

Chivu
Getty Images

"Così facendo, l’analisi video può essere svolta in contemporanea alla pratica, evitando lunghe riunioni nello spogliatoio. Uno strumento che nel calcio è stato introdotto da Luis Enrique. (...). Recentemente al centro sportivo nerazzurro di Appiano Gentile è apparso un maxi schermo a metà di un lato lungo di quello che una volta era definito campo esterno. Sul versante opposto ecco il "videoboard" che probabilmente Chivu utilizzerà per istruire i suoi giocatori. Lo schermo è dunque una delle novità della ristrutturazione della Pinetina iniziata già la scorsa estate".

(Fonte: Tuttosport)

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