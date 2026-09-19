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Roma-Inter sarà una grande sfida anche tra due grandi attaccanti come Malen e Lautaro. L'edizione odierna de La Stampa ha fatto queste considerazioni:

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"La sfida tra giallorossi e nerazzurri vivrà un capitolo centrale sul confronto tra il capocannoniere dell’ultimo campionato e l’attaccante che, da quando è arrivato in Italia, segna quasi un gol a giornata. Malen ha ripreso tenendo il ritmo del girone di ritorno della scorsa stagione. In Serie A l’ex Aston Villa ha totalizzato 20 gol in 22 presenze. Lautaro è avvisato".

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"Non sarà facile difendere il titolo di re dei bomber di fronte a questa marcia tambureggiante del rivale che ora comanda a quota 6. L’argentino ha potuto riposarsi con l’Udinese. Chivu non gli ha concesso nemmeno un minuto, ribadendo la sua convinzione che anche il numero 10 ogni tanto deve fermarsi".

(Fonte: La Stampa)