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Anche ieri, una grandissima prestazione dell'attacco dell'Inter, che in Lautaro e Thuram ha ritrovato dei grandissimi interpreti di questo ciclo nerazzurro. Il Corriere dello Sport illustra i grandi numeri soprattutto dell'argentino, che avanza a grandi passi nella storia:

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"È tornato Lautaro ed è rifiorita la ThuLa. La vittoria sul Genoa era scritta nelle stelle (quello di ieri sera è stato il 13° successo di fila dell’Inter contro i rossoblù a San Siro in campionato), non lo era che il capitano, nonché Lider Maximo di questa squadra, alla prima da titolare da Inter-Brugge (13 ottobre), tornasse già a essere tanto determinante. Il Toro ha segnato il primo gol (il numero 183 in nerazzurro, 137° in Serie A, a -1 da Benito Lorenzi, che occupa il secondo posto nella classifica all-time del club) ed è stato attore protagonista pure nella ripartenza che ha portato al raddoppio, arrivato grazie al colpo da biliardo di Thuram. A completare il tris già nel primo tempo - dopo il gol annullato a Dimarco (in tribuna c’erano il vice ct Bollini e Massimo Maccarone) - il rigore, pardon, rigorino, conquistato da Barella e trasformato da Sucic, alla terza trasformazione in tre partite nell’arco di una settimana".

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"A inizio ripresa l’Inter, tanto per gradire, ha subito servito il poker, ancora con Thuram - che, grazie alla doppietta ai rossoblù, è arrivato a otto gol in campionato -, rete che ha permesso ai nerazzurri di gestire le forze alla luce del tour de force di fine 2026 che si concluderà soltanto il 22 dicembre con la sfida valida per la Supercoppa contro la Lazio (a proposito: ieri in campo si rivisto pure Stones, che era scomparso dai radar dopo l’infortunio patito il 14 settembre contro l’Udinese, mentre i nerazzurri hanno chiuso il match con Lavelli-Esposito in attacco, ovvero un 2006 e un 2005)".

(Fonte: Tuttosport)