VIDEO FCIN1908 / Dimarco: "Il record di assist è il passato. Scudetto o Champions? Non si sceglie"

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Dopo i tanti impegni con le rispettive Nazionali, i calciatori dell'Inter sono via via ritornati al lavoro ad Appiano Gentile per preparare il rientro in campionato, previsto per sabato pomeriggio a San Siro contro il Parma. Manca all'appello solo capitan Lautaro, come riferisce il Corriere dello Sport:

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"Inter al completo. Dopo il giorno di riposo concesso ieri, oggi pomeriggio Chivu potrà finalmente lavorare a pieno organico, nazionali compresi. Resta un punto di domanda su Lautaro, l’ultimo a rientrare: dopo il viaggio di ritorno dall’Argentina, infatti, è probabile che si riveda alla Pinetina soltanto domani".

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"Si rafforza, dunque, l’idea che, contro il Parma, il Toro si accomodi in panchina. Peraltro, per la scelta dell’undici che affronterà gli emiliani, partono favoriti i non nazionali. Sono i più freschi e l’abbondanza di alternative (solo Stones è out) permette a Chivu di bilanciare le forze, evitando di correre rischi".

(Fonte: Corriere dello Sport)