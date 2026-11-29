Non solo per i gol: Lautaro Martinez si dimostra sempre capitano e trascinatore vero, un esempio per tutti i compagni di squadra dell'Inter
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Non solo per i gol: Lautaro Martinez si dimostra sempre capitano e trascinatore vero, un esempio per tutti i compagni di squadra dell'Inter.
Tuttosport scrive oggi in edicola:
"Se poi con la squadra di Chivu in vantaggio, vedi Lautaro tornare in difesa, provare a recuperare palla e continuare ad aiutare comunque i compagni anche in una zona di campo certo non di sua stretta competenza, si capisce ancor di più il motivo per cui tutti nel mondo Inter lo vedano come un condottiero nerazzurro, nonché come un esempio da seguire".
(Fonte: Tuttosport)
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