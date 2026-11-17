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Prosegue il lavoro specifico di Lautaro Martinez, rimasto ad Appiano Gentile nel corso di questa sosta per le Nazionali per recuperare dall'infortunio che lo ha costretto ai box da più di un mese. Si avvicina il giorno del rientro per il capitano dell'Inter, anche se per il momento si allenerà ancora a parte.

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Così scrive Tuttosport: "Ieri il capitano, fuori per infortunio dal 13 ottobre, ha lavorato ad Appiano Gentile insieme agli altri infortunati (Stankovic e Bonny) o reduci da noie muscolari (Thuram). Oggi è probabile che Lautaro non lavori ancora col gruppo che riprenderà ad allenarsi dopo i giorni liberi concessi da Chivu, e magari seguirà lo stesso programma anche domani, quando si aggregheranno quasi tutti i nazionali (gli ultimi giovedì saranno Carlos Augusto e Zielinski), però se tutto andrà come deve, l'argentino potrebbe essere in panchina domenica a Bergamo contro l'Atalanta".