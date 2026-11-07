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L’Inter è tornata a lavoro ieri. Dopo un giorno di lavoro concesso in seguito alla trasferta di Rotterdam in Champions League, la squadra nerazzurro si è allenata agli ordini di Cristian Chivu, in quello che è stato il primo vero allenamento in vista della sfida con il Como di domani.

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INTER, QUANDO TORNA LAUTARO

Come scrive il Corriere dello Sport, l'allenatore nerazzurro ha potuto contare per tutta la seduta anche su Curtis Jones e John Stones, ormai rientrati a tutti gli effetti.

“Restano ai box al momento soltanto Lautaro Martinez e Luis Henrique, che da qualche giorno ormai lavorano in campo in maniera individuale e sono destinati a rientrare dopo la sosta” aggiunge il quotidiano.