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Nessun dubbio, Lautaro Martinez guiderà l'attacco dell'Inter nel big match di sabato sera contro la Roma all'Olimpico. E Gasperini studia le mosse per contenere l'attacco nerazzurro:

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"Fresco dopo aver riposato contro l’Udinese, allenatosi senza fastidi dopo qualche acciacco ormai superato, il Toro conosce benone la strada dell’Olimpico, ancora di più se potrà percorrerla spalla a spalla con il francese. Lautaro dovrà, comunque, evitare la gabbia gasperiniana che risponde a un principio sacro: si difende sempre attaccando. Mancini è l’alfiere di destra, Hermoso ha ritrovato felicemente casa a sinistra, Ndicka è il centralone tattico, anche se alle loro spalle sgomita il rampante argentino Balerdi: contro il Torino ha fatto così bene che Gasp, un filo esagerato, l’ha paragonato a Franco Baresi. Se lo spagnolo ha smaltito una contusione alla caviglia, l’ivoriano è tornato in gruppo dopo i problemi degli ultimi giorni: visto lo scenario, Balerdi insidia entrambi", analizza La Gazzetta dello Sport.

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"Se giocasse lui, contro Lautaro sarebbe una sfida patriottica, giusto prima di volare insieme a casa per omaggiare Messi. Il piano giallorosso è, comunque, indipendente dagli interpreti e prevede di togliere ossigeno all’intera ThuLa: alla freccia Thuram, che si infila alle spalle, e a Martinez, maestro nel venire incontro. In un sistema che si nutre di duelli e corpo a corpo, la sfida del trio di Gasp è stringere sul Toro senza smarrire Marcus", aggiunge il quotidiano.