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Stasera l'Inter scenderà in campo in amichevole a Bari contro il Betis e sarà l'occasione per ritrovare Lautaro Martinez. Il Toro, dopo la delusione Mondiale, è pronto per iniziare la stagione in nerazzurro.

Getty Images

"La cura Inter continuerà ad alleviare quel dispiacere. Puntuale, domenica scorsa, si è ripresentato al centro sportivo insieme a Marcus Thuram e John Stones. In forma dopo aver goduto delle vacanze trascorse insieme alla famiglia, alla moglie e ai figli. Si è gestito anche nella fase di relax. Alimentazione e movimento per mettersi poi subito a disposizione di Cristian Chivu. Il romeno, mentre era in tournée senza il suo capitano, aveva espresso qualche perplessità sulla presenza alla prima di campionato di Lautaro e degli altri due nazionali rientrati alla base per ultimi. Ma poi dopo l’ultima amichevole contro la Juventus a Perth ha ricalibrato il tiro", scrive La Gazzetta dello Sport.

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"Da un lato dunque c’è la cautela di Chivu che vuole sapientemente evitare qualsiasi azzardo, dall’altro la voglia del giocatore di esserci. Fin da oggi, Ferragosto, giorno dell’ultimo test del precampionato sotto il sole di Bari contro il Betis. Magari non partirà titolare ma è molto probabile che già il San Nicola possa godere del ritorno del Toro. Anche il neo acquisto Stones scalpita e potrebbe iniziare a mettere da parte i suoi primissimi minuti in campo da nerazzurro, mentre il discorso è diverso per Thuram. Lui al Mondiale ha giocato appena sessanta secondi o poco più e soprattutto si porta ancora dietro alcuni strascichi della noia al polpaccio che l’ha fermato anche con la Francia. Difficile dunque possa esserci contro il Betis. Non sarà questa la prima occasione utile per rivedere la ThuLa in campo, insomma. E contro il Monza, vedremo. Sarà probabilmente più semplice (ri)ammirare la PiLa, con Esposito e il suo capitano insieme. O almeno questa è la volontà del Toro che freme e ha già cerchiato in rosso sul calendario la data del 22 agosto, e non solo perché è il giorno del suo compleanno. Il regalo più grande sarà esserci all’esordio a San Siro. E dall’inizio. Eventualmente non per tutta la partita — siamo a una settimana da questo appuntamento e Chivu avrà tempo per pensare alla formazione — ma è certo che ripartire con l’urlo del Meazza che inneggia al suo numero 10 è il classico brivido che nessun tifoso dell’Inter vuole negarsi. Lautaro è pronto", aggiunge Gazzetta.