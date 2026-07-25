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Come vi abbiamo riferito nelle scorse ore, l'Inter ha in mente di apporre dei miglioramenti alla struttura di Appiano Gentile, centro sportivo nerazzurro. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, è un progetto che sta molto a cuore alla proprietà e al presidente Beppe Marotta:

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"Un progetto imponente, un investimento da 100 milioni sulle strutture per cambiare il volto di Appiano Gentile e Interello e renderli ancora più all’avanguardia. L’Inter cresce anche così e guarda al futuro consapevole che, di pari passo con il progetto sportivo, lo sviluppo degli asset immobiliari della casa nerazzurra è fondamentale".

"È una questione di strategia a lungo termine ma anche di visione e filosofia, concetti altrettanto importanti per la proprietà e per il presidente Beppe Marotta. L’Inter vuole immaginare il lavoro del domani e accompagnare qualsiasi cambiamento rendendo sempre più funzionale l’universo in cui gravitano quotidianamente i calciatori e ogni altra componente del club".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)