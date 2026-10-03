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Torna in campo l'Inter oggi, anche se solo per un'amichevole. I nerazzurri ospiteranno ad Appiano Gentile il Lumezzane, come ricorda la Gazzetta dello Sport in edicola stamattina:

Getty Images

"Tutti al centro sportivo oggi, come accade ogni giorno ininterrottamente da lunedì scorso, ma alle ore 11 non inizierà il consueto allenamento. A quell’ora ci sarà il fischio d’inizio dell’amichevole contro il Lumezzane, squadra del Girone A di Serie C, contro la quale l’Inter si concederà novanta minuti di campo a sette giorni dal ritorno vero e proprio. Giocherà sicuramente Spence, tanto per avere una sorta di anticipazione in vista del debutto ufficiale in campionato; Dimarco e Calhanoglu invece potrebbero non essere “rischiati” nemmeno per un’occasione così ma Chivu si riserva di decidere all’ultimo momento".

Inter-Lumezzane oggi dove vederla

"Si giocherà a porte chiuse e la gara non sarà trasmessa su alcun media. È così dunque che prosegue la preparazione dell’Inter, ripresa cinque giorni fa anche se a ranghi ridotti e in attesa che ritornino alla base gli undici nazionali ancora in giro per il mondo", scrive la Gazzetta dello Sport. Non ci sarà dunque modo di vedere la gara in diretta.