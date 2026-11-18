Nessun contraccolpo psicologico dopo la disfatta in Belgio in Nations League con l’Italia. È questo l’obiettivo di Cristian Chivu, che oggi riabbraccia i calciatori dell’Inter impegnati con la Nazionale di Mancini.

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La missione di Chivu

Il Corriere dello Sport evidenzia un aspetto:

“La missione dell’allenatore dell’Inter, pronto a riabbracciarli oggi, sarà proprio quella di trasformare la loro delusione anche per il mancato approdo al prossimo turno di Nations League in stimoli per affermare la loro importanza nel club e nel campionato di riferimento”.

Dall’Italia al riscatto con l’Inter

“Troppe volte, soprattutto i primi tre, sono finiti sul banco degli imputati per le disfatte della nazionale. In altrettante occasioni hanno però affermato il loro valore assoluto con la maglia dell’Inter, in un contesto in cui da anni tutto funziona al meglio. Già in passato sono stati bravi ad archiviare in fretta le delusioni, lasciando altri problemi fuori dalla porta di Appiano Gentile”.

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Il precedente di Zenica

Il procedente più rilevante è quello relativo a Zenica e alla sconfitta contro la Bosnia che è costata all’Italia la partecipazione ai Mondiali.

“L’ultimo precedente, per quanto evochi ricordi ancora più amari per l’Italia, risulta rassicurante per Chivu. Dopo la disfatta di Zenica, l’allenatore nerazzurro aveva ritrovato i suoi completamente abbattuti dal punto di vista psicologico. L’aria di casa Inter in pochi giorni riuscì però subito a riportarli sulle frequenze giuste. Era il mese di aprile di quest’anno, quando contro la Roma arrivò una grande prova di forza per l’Inter, capace col 5-2 ai giallorossi di mandare un segnale pressoché definitivo in chiave scudetto”.

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Bastoni al centro

“Bastoni, in quell’occasione nel mirino della critica per l’espulsione rimediata, stavolta punterà a cancellare la prova decisamente incolore contro il Belgio. Magari ancora al centro della difesa, per un’ulteriore chance in quella porzione di campo. Toccherà a lui come agli altri compagni mandare un messaggio con una prestazione all’altezza, perché contro l’Atalanta è importantissimo per l’Inter ricominciare col piede giusto e dare continuità alle belle vittorie di Rotterdam e con il Como dopo la sconfitta nel derby”.

Barella e Dimarco

“Sarà importante ritrovare continuità di rendimento anche per Nicolò Barella, finora capace di accendersi solo a intermittenza, Federico Dimarco, che nelle ultime due in azzurro ha trovato spazio solo a gara in corso, e per lo stesso Pio Esposito, reduce da un grande exploit ma – come a Zenica – anche da un rigore sbagliato”.

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C’è una grande variabile

Il quotidiano sportivo sottolinea un aspetto fondamentale:

“La grande variabile da tenere in considerazione per domenica riguarda il livello di stanchezza degli azzurri, che come gli altri hanno comunque beneficiato di due giorni di riposo prima di rientrare oggi ad Appiano. Toccherà a lui decidere come impiegarli. Ma prima di tutto dovrà ristabilirli dal punto di vista psicologico: il precedente dimostra che sa come fare”.