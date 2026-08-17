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L'Inter si prepara per la prima sfida ufficiale, sabato a San Siro col Monza. E Lautaro Martinez sta facendo di tutto per esserci dal 1'. Il capitano si è presentato tirato e in grande forma alla Pinetina.

"Quattro allenamenti per convincere Cristian Chivu. Oggi, domani, giovedì e il venerdì di vigilia. Mercoledì sarà di riposo ma fino a sabato Lautaro avrà in testa soltanto una cosa: quella matta voglia di ripresentarsi nel suo stadio da titolare per iniziare dal primo minuto la sua nona stagione all’Inter. Il conto alla rovescia è partito e il capitano, nel giorno del debutto contro il Monza che coinciderà anche con quello del 29esimo compleanno, ha ben chiaro in mente il regalo che più desidera", scrive La Gazzetta dello Sport.

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"Ma è bene specificare che la corsa verso il Monza dell’argentino non è certo iniziata domenica 9 agosto, giorno in cui lui, Marcus Thuram e John Stones si sono presentati ad Appiano Gentile dopo le rispettive vacanze mondiali. Anche lontano dalla Pinetina il Toro non si è risparmiato. Si è innanzitutto rigenerato grazie alla vicinanza della famiglia, della moglie e dei figli; si è goduto le sue tre settimane di relax utili a smaltire nell’immediato la rabbia per la finale del MetLife Stadium. Ma si è anche allenato, ha lavorato, ha seguito il suo piano alimentare come se fosse a stagione in corso. Insomma, si è gestito al meglio, senza lasciare nulla al caso, tornando tiratissimo. E con la consapevolezza che presentarsi a Milano subito in forma avrebbe permesso di candidarsi immediatamente per una maglia da titolare alla prima giornata di campionato e all’Inter di riavere presto, senza prolungare alcuna attesa, il proprio capitano. Lo stesso che alla fine della scorsa Serie A si è visto in campo fino all’ultima giornata, a scudetto ampiamente vinto e mentre ad altri compagni era già stato concesso il via libera per unirsi alle rispettive nazionali".

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"Il Toro-pensiero prevede questo esserci sempre. L’essere figura centrale e soprattutto presenza. La squadra lo sa. Allo stesso modo in cui Chivu sa che c’è un’Inter con lui e un’Inter senza. La condizione migliore arriverà ma dopo i primi venti minuti non ufficiali della sua nona stagione in nerazzurro — fatti di tanta grinta più un’ottima sponda per Dimarco che ha sfiorato il gol — la strada è quella giusta. E Lautaro non chiede altro che questa lo conduca dritto a un esordio da titolare contro i brianzoli neopromossi. Lui è pronto", aggiunge Gazzetta.