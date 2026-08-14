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L'Inter ha aggiunto un esterno alla batteria di Chivu. Djed Spence firmerà oggi e si metterà subito a disposizione del tecnico dell'Inter.

Getty Images

"Una settimana intera prima della sfida contro il Monza che stapperà la stagione nerazzurra, troppo poco per pensare di essere subito protagonista. Resta, però, la voglia di bruciare le tappe e provare una convocazione per la prima giornata, con il sogno neanche tanto nascosto di una passerella di qualche minuto a San Siro: qualora l’andamento della partita lo consentisse e i dati aerobici fossero positivi, allora non sarebbe utopia un ingresso dalla panchina. In quel ruolo, finora Chivu ha provato con costrutto Andy Diouf: nell’interno francese l’allenatore ha visto doti nascoste da esterno e la pazza idea iniziale è diventata sempre più una realtà solida. Sabato prossimo dovrebbe cominciare proprio Diouf, ma è chiaro che nelle gerarchie di partenza, anche alla luce del fresco investimento, il titolare sia Spence. Vista la determinazione mostrata dall’inglese quando c’era da scegliere la nuova città, è assai probabile una partenza sprint: il Mondiale che sperava di portare nel Regno Unito ha iniziato a cambiare la vita di Djed, ora l’Inter vuole completare l’opera", sottolinea La Gazzetta dello Sport.