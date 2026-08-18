VIDEO / Che gol di Stones all'esordio con l'Inter! Destro alla Lautaro e Betis ko

L’Inter continua a lavorare ad Appiano Gentile in vista dell’esordio ufficiale, in programma sabato alle 18:30 a San Siro contro il Monza, nella sfida valida per la prima giornata della nuova Serie A.

Nella giornata di ieri, Marcus Thuram ha lavorato pienamente con gruppo, ma - come evidenzia La Gazzetta dello Sport - sarà difficile vederlo dal primo minuto sabato, a differenza di Lautaro.

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“I ritardi della condizione fisica del francese rendono molto complesso un suo impiego dall’inizio, mentre il gemello Lautaro spera di accorciare al massimo i tempi ed esserci immediatamente: filosoficamente, è sempre difficile tenere fuori il capitano, ma l’allenatore non è il tipo da prendere rischi inutili, per questo la decisione è rimandata alla fine”.

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Ieri ha lavorato a parte il solo Djed Spence, ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter da sabato scorso. L’inglese, appena arrivato dal Tottenham, non si allena dalla finalina Mondiale e dovrà tornare a Londra per ottenere il visto di lavoro.