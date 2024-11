Eppure il divorzio all'Inter non fu privo di tensioni: "Conte sapeva quale sarebbe stato il destino dell'estate 2021, ovvero almeno una cessione importante (Hakimi) e disse addio. Non c'erano le condizioni per continuare, non c'erano quelle per trattenerlo. Nessuna frattura però, amici come prima, Marotta e Conte, con l'affetto che rimane reciproco. I due domani si abbracceranno prima della battaglia in campo: lì Conte se la vedrà con Inzaghi, Marotta fremerà in tribuna sperando che il "figliol prodigo" non raggiunga quel risultato che insieme hanno spesso ottenuto".