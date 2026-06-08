"Il cielo si è fatto minaccioso l'altra sera sull'ambiente Inter, con le presunte dichiarazioni del procuratore di Calhanoglu, relative al suo possibile trasferimento al Fenerbahce, rimbalzate in Italia e finite per guastare il sonno dei tifosi nerazzurri.

Da lì un susseguirsi compulsivo di aggiornamenti difficile da ignorare. Un'ipotesi naufragata però nel giro di poche ore, perché legata, tra le altre cose, all'eventuale elezione alla presidenza del club turco di Hakan Safi. L'imprenditore turco è invece uscito sconfitto ieri contro Aziz Yildirim, tornato ad accomodarsi sulla poltrona dopo otto anni.

L'intervento provvidenziale di Piero Ausilio, presente a Parma al Festival della Serie A, aveva comunque già contribuito enormemente a scacciare le nubi: «Spero che certe voci portino bene come la scorsa stagione. Se così fosse, potremmo presentarci noi alla prossima campagna elettorale, magari del Besiktas», aveva detto col sorriso il direttore sportivo dell'Inter. Dodici mesi fa Calhanoglu fu allo stesso modo protagonista di una telenovela di mercato, legata però al Galatasaray, ma finita comunque con la sua permanenza a Milano e con due titoli conquistati anche grazie al suo contributo".