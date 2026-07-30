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Inter impegnata nel tentativo di rafforzare la squadra. In arrivo Stones, ingaggiano a parametro zero dopo esserci svincolato dal Manchester City, ora si puntano altri obiettivi. E il club è attivo anche fuori dal campo.

"La programmazione a lungo termine dei campioni d'Italia non si esaurisce però alle sole firme sui contratti dei calciatori. La proprietà, infatti, ha già pianificato una serie di cospicui investimenti strutturali alla Pinetina. L'obiettivo della dirigenza è l'ammodernamento dei campi da gioco, delle tecnologie mediche, delle palestre e delle aree dedicate alla preparazione atletica", sottolinea Libero.