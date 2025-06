In casa Inter, oggi è il giorno di Cristian Chivu. Il tecnico romeno dirigerà oggi il suo primo allenamento da allenatore dell’Inter, con un gruppo ridotto a causa della pausa per le nazionali, dopo aver siglato prima la risoluzione con il Parma e poi il nuovo contratto che lo legherà al club nerazzzurro.

Ad Appiano oggi saranno presenti solo i tre portieri (Sommer, Martinez, Di Gennaro), Acerbi, Mkhitaryan, Darmian e alcuni infortunati, tra cui Bisseck, Calhanoglu e Pio Esposito, che verrà visitato dallo staff medico prima di volare con mille attese per l’America.

“Il fischio di inizio seduta è atteso alle 16, anche perché di mattina Chivu ha l’ultima incombenza emiliana: appuntamento nella sede del Parma per la firma sulla risoluzione del contratto, davanti a un responsabile sindacale come da prassi”.

Il club ha scelto di affiancargli uno staff esperto: Giovanni Martusciello sarà il vice, mentre Angelo Palombo, già con lui a Parma, continuerà a essere il suo assistente. Confermato Mario Cecchi, ex tattico di Inzaghi, e nuovo preparatore atletico Stefano Rapetti, che torna all’Inter dopo l’esperienza con Mourinho, che lavorarà con Maurizio Fanchini l’altro preparatore, anche lui con passato giallorosso e nerazzurro. Nell’area portieri, Gianluca Spinelli sarà coadiuvato da Paolo Orlandoni, ex terzo portiere del Triplete.

Come rivela La Gazzetta dello Sport, Chivu inizierà a lavorare con la rosa al completo solo il 14 giugno in California, ma nel frattempo sta contattando personalmente i big per trasmettere la sua visione tecnica e motivazionale.