Inter, la spina che si stacca e le colpe di Chivu. Il sistemico Calhanoglu e il dilemma Stankovic

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Ma come si fa adesso a tenere in panchina Pio Esposito? E' questo il tema lanciato oggi da Tuttosport, che nella sua edizione odierna analizza il momento super del centravanti dell'Inter. Che però davanti a sé ha due totem: "Chivu, considerato che davanti a Esposito ci sarebbero, nelle gerarchie della rosa, Lautaro Martinez e Marcus Thuram, deve anche scegliere come affrontare una partita da dentro o fuori, come tutte quelle che aspettano l’Inter da qui alla fine della fase campionato di Champions, domani con lo Stoccarda.

Getty Images

Magic moment a parte, Pio in questa stagione ha una media gol migliore rispetto a quella del francese: segna una rete ogni 110 minuti, Marcus si ferma a una marcatura ogni 182. Entrambi, invece, seguono Lautaro, che va in gol una volta ogni 91 minuti, in pratica come partire dall’1-0. Messa così, il sacrificabile sarebbe Thuram, che peraltro in questa edizione della Champions deve ancora sbloccarsi, ma i freddi numeri non spiegano tutto: a cospetto di una formazione abbastanza offensiva come quella tedesca, che anche a San Siro non dovrebbe rinunciare alla propria identità e qualche spazio lo concede sempre, rinunciare a uno come Marcus, il più ficcante dei tre nell’aggredire la profondità, sarebbe del tutto controintuitivo.

Getty Images

Lautaro, viceversa, è uno del quale l’Inter non farebbe mai a meno e che le partite le vuole giocare tutte, figurarsi quelle delle notti d’Europa. Il suo ingresso in campo a Bergamo, però, non è stato dei migliori: ha dato l’impressione di essere ancora in fase di rodaggio, al rientro dall’infortunio, e non vicino alla sua miglior forma fisica. Tra le due facce della Thula, quella sorridente di Pio, che vola sulle ali dell’entusiasmo e, dei tre, è quello che sarebbe più sacrilego vedere in panchina al Meazza in questo momento. Materiale per i dubbi di Chivu: l’abbondanza è una bella cosa, ma può anche togliere qualche ora di sonno".