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Vittoria, clean sheet e G8 di Champions League distante un solo punto. L'Inter continua a sperare di entrare tra le prime otto dopo un avvio disastroso: due gare e due sconfitte. La squadra di Chivu dopo il Brugge ha ingranato la marcia ed è ripartita centrando tre vittorie.

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La Gazzetta dello Sport analizza così il percorso europeo dei nerazzurri: "Due sconfitte, poi tre successi consecutivi: l’Inter sta scalando la classifica, dallo zero preoccupante ai 9 punti che, al momento, garantiscono almeno un playoff da testa di serie. Senza essere accusati di istigazione all’ottimismo, potremmo già considerare i nerazzurri a quota 12 perché l’ultima è contro il derelitto Slovan ultimo e unico a quota zero. Dodici però non basta per gli ottavi diretti. Tra Borussia (fuori) e Liverpool (San Siro) servirebbero altri 4 punti. Non è facile, ma neanche impossibile".