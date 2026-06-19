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CdS – Inter, Palestra colpo dell’estate: Chivu immagina di impiegarlo in due modi
Cristian Chivu attende a braccia aperte Marco Palestra. Per lui ha già un programma chiaro, che ha spinto la proprietà a fare uno sforzo in più per accontentarlo. Si legge sul Corriere dello Sport di oggi
"Palestra sarà il colpo dell’estate interista. Un acquisto voluto a tutti i costi, che fissa anche il primo grande investimento dell’era Oaktree, che ha accettato di fare un’ulteriore eccezione rispetto ai parametri standard per gli acquisti.
Si tratta comunque di un segnale netto e deciso sulle ambizioni della proprietà, perfettamente in linea con quelle della dirigenza e di Chivu. Palestra coprirà il vuoto aperto dalla partenza di Dumfries per il Real Madrid. Ha caratteristiche diverse rispetto all’olandese, ma complessivamente, grazie alla facilità del dribbling, ha tutto per essere un valore aggiunto per il presente e per il futuro. Peraltro, il tecnico rumeno immagina di schierarlo non solo a destra, ma anche a sinistra. Piuttosto è da mettere in conto un’altra uscita tra Luis Henrique e Diouf. Dipenderà dalle offerte ovviamente".
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