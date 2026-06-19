Si tratta comunque di un segnale netto e deciso sulle ambizioni della proprietà, perfettamente in linea con quelle della dirigenza e di Chivu. Palestra coprirà il vuoto aperto dalla partenza di Dumfries per il Real Madrid. Ha caratteristiche diverse rispetto all’olandese, ma complessivamente, grazie alla facilità del dribbling, ha tutto per essere un valore aggiunto per il presente e per il futuro. Peraltro, il tecnico rumeno immagina di schierarlo non solo a destra, ma anche a sinistra. Piuttosto è da mettere in conto un’altra uscita tra Luis Henrique e Diouf. Dipenderà dalle offerte ovviamente".