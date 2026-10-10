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C'è grande curiosità anche intorno a Djed Spence in vista di Inter-Parma di questo pomeriggio. Il laterale inglese si è messo alle spalle il lungo periodo buio di questa estate, con l'infortunio subito in fase di preparazione, e finalmente sarà a disposizione del suo allenatore.

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Come lo impiegherà Cristian Chivu? L'indicazione arriva dalla Gazzetta dello Sport di stamattina. Si legge infatti:

"Per Spence si prevedono i primi 30 minuti interisti, entrando dalla panchina: «È una settimana che si allena con noi – ha detto Chivu –, ricordiamo la sua riabilitazione e la vacanza post Mondiale: è assente da due mesi, ma ci fa piacere il suo sorriso»".