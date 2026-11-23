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Super tripletta di Pio Esposito ieri contro l'Atalanta: la prestazione dell'attaccante dell'Inter è da 9 in pagella secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

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Ecco la spiegazione: "La nuova stella nel firmamento interista porta a casa il pallone e una scarica d’adrenalina clamorosa: ci ha preso gusto e non intende fermarsi più".