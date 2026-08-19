Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Partire subito forte per lanciare un chiaro messaggio alle rivali: è questo il piano dell'Inter a pochi giorni dall'inizio del campionato. Ne parla il Corriere dello Sport: "Non è ancora l'Inter definitiva, ma le intenzioni ai nastri di partenza sono chiarissime. Una di queste è la voglia di Lautaro e compagni di mettere in pista un avvio sprint in campionato, senza ripetere l'inizio stentato dell'anno scorso quando al debutto di Chivu sulla panchina interista arrivarono due sconfitte (contro Udinese e Juve) nelle prime tre giornate prima di rendere realtà la cavalcata scudetto.

Getty Images

L'obiettivo per il campionato che inizia nel fine settimana è quello di scattare velocemente dai blocchi, lanciando un messaggio preciso agli avversari legato alla volontà di difendere strenuamente il titolo. Curiosamente le prime due giornate contro Monza e Cagliari sono identiche a quelle dell'annata della seconda stella (stagione 2023-2024), poi l'asticella si alzerà con gli scontri diretti contro Napoli e Roma rispettivamente alla terza in casa e alla quinta in trasferta, oltre al match casalingo con l'Udinese nel mezzo. Tra l'altro il big match con i partenopei precederà di pochi giorni l'esordio stagionale in Champions League nella cosid detta fase campionato. Insomma la tabella di marcia è alquanto serrata, ma il progetto dell'Inter è altrettanto definito in attesa dei primissimi esami sul campo".