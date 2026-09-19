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Roma e Inter si sfideranno questa sera allo stadio Olimpico. Pochi dubbi per Chivu per il reparto offensivo, questa sera toccherà alla ThuLa dal 1'.

Come ricorda La Gazzetta dello Sport, "Anche nello scorso campionato Roma e Inter si sfidarono presto in casa giallorossa. Era la settima giornata e all’Olimpico finì 1-0 per l’Inter di Cristian Chivu, tornato all’Olimpico per la prima volta da avversario in panchina dopo aver vestito la maglia della Roma dal 2003 al 2007.

Getty Images

Il gol decisivo fu di Ange-Yoan Bonny, che dopo 6’ fulminò Svilar su un assist di Nicolò Barella. Oggi, l’ivoriano classe 2003 partirà dalla panchina e per il tecnico nerazzurro potrebbe essere un’arma da sfruttare a partita in corso: lunedì sera, è arrivato il suo primo gol stagionale nel 5-3 all’Udinese".