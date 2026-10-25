Le probabili scelte di Chivu per la gara di oggi contro la Fiorentina

Andrea Della Sala
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L'Inter scenderà in campo alle 12.30 a San Siro contro la Fiorentina di Vanoli. Una delle novità per la formazione di Chivu dovrebbe essere quella relativa al portiere. Come spiega La Gazzetta dello Sport, si va verso il debutto di Provedel dal 1'. Martinez, dopo l'ottima prestazione con lo Shakhtar si siederà in panchina e così dovrebbe essere anche col Venezia nel turno infrasettimanale.

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