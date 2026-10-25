Le probabili scelte di Chivu per la gara di oggi contro la Fiorentina
VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Mkhitaryan? Ecco perché abbiamo deciso di tenerlo"
PORTIERE
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Vittoria che ci toglie qualche pensiero. Ci vuole umiltà nel..."
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Ultima ora
Inter-Fiorentina, formazioni UFFICIALI: c'è il debutto di Provedel. C. Augusto dal 1'
Ultima ora
Gerrard: "Ecco cosa mi ha fatto passare la voglia di andare all’Inter. Mourinho mi ha..."
Rassegna stampa
Inter-Qatar si è arenata: ecco il motivo! A quanto circola in ambienti finanziari si mormora che...
Social
Pistocchi duro: "Dichiarazioni di Allegri gravissime! Ipotizza ilecito? Ne risponderà davanti a..."
Infortuni
Inter, Jones e Pavard in settimana in gruppo: il responso per il derby! E la data per Lautaro e Stones
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti