La sosta arriva nel momento giusto per il difensore inglese, fermato da un problema muscolare. L’Inter punta a recuperarlo per il 10 ottobre, ma servirà cautela
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La sosta per gli impegni delle nazionali arriva nel momento giusto per quanto riguarda John Stones.
Il difensore inglese si è fermato nel corso della sfida contro l’Udinese, in occasione di un duello con Davis, e approfitterà dello stop del campionato per recuperare dal risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra evidenziato dagli esami sostenuti nella giornata di ieri.
Come riferisce il Corriere dello Sport, la speranza di Chivu è di riaverlo per la gara contro il Parma, in programma il 10 ottobre, proprio al termine degli impegni delle varie nazionali.
In quell’occasione dovrebbe tornare anche Calhanoglu, fermo per un infortunio all'adduttore della coscia destra.
Rischio consapevole
Il quotidiano aggiunge:
“Il fascicolo di Stones andrà gestito con grande cautela, considerando che nelle ultime stagioni è andato incontro a diversi stop per problemi di natura muscolare. L'Inter, che in estate si è assunta un rischio consapevole, fa comunque affidamento sulle qualità dell'ex Manchester City, chiamato a essere una risorsa importante nelle rotazioni di Chivu nell'arco della stagione”.
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