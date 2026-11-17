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Si avvicina la ripresa dei campionati: una volta terminata la sosta per le Nazionali, per tante squadre inizierà un vero e proprio tour de force. Per l'Inter non ci saranno solo campionato e Champions League, ma anche Coppa Italia e Supercoppa Italiana.

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Quattro obiettivi da centrare prima di chiudere definitivamente il 2026, come scrive il Corriere della Sera: "Il premio non distrae Chivu dalla sua missione, «ripartire da dove abbiamo finito». Cioè dall'ultima versione nerazzurra, una squadra meno spregiudicata e con il baricentro più basso: «Vorrei ricominciare dall'equilibrio trovato, dai risultati ottenuti senza subire gol, dal capire le varie situazioni di gioco. Il tutto senza rinunciare all'aggressività». L'Inter 2.0 nata dalle ceneri del derby perso, che ha steso il Feyenoord 3-0 e il Como 2-0. Da qui a Natale i nerazzurri affronteranno 9 partite con quattro traguardi: riacciuffare il primo posto in campionato, migliorare la classifica nel maxi-girone di Champions, centrare i quarti di Coppa Italia a spese del Genoa e vincere il primo trofeo della stagione, la Supercoppa italiana con la Lazio".