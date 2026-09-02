Il Corriere dello Sport racconta quanto sta succedendo in queste ore in casa Inter con Piero Ausilio pronto a chiudere la sua avventura in nerazzurro dopo 28 anni. "La decisione era già stata comunicata e la risposta della società è stata una proposta per un solo anno di contratto e ha così sfornato l'assist perfetto per chiudere il rapporto", ha sottolineato il quotidiano sportivo.

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"Ad Ausilio - dice il quotidiano diretto da Zazzaroni - vanno i meriti per aver condotto un altro importante mercato, il dodicesimo fatto in prima persona. Ha soddisfatto le richieste di Chivu puntellando un'Inter che vuole essere ancora protagonista. La separazione definitiva potrebbe arrivare già prima di gennaio".

(Fonte: corrieredellosport.it)