VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Una cosa non mi è piaciuta per niente. I giovani e Diouf..."

"Il precampionato dell'Inter è stato lineare, calmo, consapevole. Quello del Milan ondeggiante, irrequieto, inconscio. D'altronde i nerazzurri venivano da una stagione in cui aveva funzionato quasi tutto, i rossoneri da un paio nelle quali non aveva funzionato praticamente niente". Il quotidiano Libero parla così dei due club milanesi alla ripresa del campionato.

Getty Images

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

A proposito dei nerazzurri si legge ancora: "Per l'Inter è stato un crescendo di condizione e tasselli che ricompongono il mosaico già certificato сome opera d'arte, aggiungendo qui e là qualche ritocco che ravviva i colori, come Diouf che sembra riscrivere le regole del ruolo di quinto a tutta fascia. E poi Stones che entra, legge due azioni da manuale, guida la difesa come se la conoscesse da anni e segna il gol che decide l'amichevole con il Betis: uno di quei segnali che fa capire ai dirigenti di aver fatto una cosa buona e giusta. L'estate dell'Inter non ha avuto intoppi. Nessun infortunio, nessun malumore, un gruppo rinfrancato dal doppio successo dello scorso anno e che si sente forte".

Getty Images

"La fame sembra esserci ancora, a garantirla è capitan Lautaro che gioca la prima mezz'ora del suo precampionato e sembra volersi mangiare il campo, ma anche il variare di alcune gerarchie che creano quel sano agonismo interno: ne avrà Spence con Diouf, lo portano Stones e Pavard a una difesa di livello assoluto così come Provedel a Martinez, Stankovic a Calhanoglu, magari Curtis Jones (ieri escluso da entrambe le amichevoli del Liverpool contro il Como) a Zielinski e Sucic", ha sottolineato ancora il quotidiano.

(Fonte: Libero)