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Sosta lunga per le nazionali. Sarà l'occasione per recuperare gli ultimi arrivati in estate in casa Inter. I tre inglesi ancora non sono riusciti a dare il contributo, avranno a disposizione queste tre settimane per ritrovare la migliore condizione.

Getty Images

"Una sosta per iniziare a parlare inglese. O almeno per prepararsi a sentire i primi (veri) ruggiti dei famosi Tre Leoni. L’Inter li aspetta un po’ tutti, chi più chi meno. John Stones perché deve recuperare dal risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra, Curtis Jones perché nonostante abbia avuto più minuti dei connazionali ancora non ha ingranato e Djed Spence perché in campo non si è mai visto. Motivi e percorsi diversi tuttavia non cambiano la sostanza, né lo stato delle cose: la lunga pausa del campionato per Cristian Chivu potrà (ma anche dovrà) risultare benefica per riavere, rigenerato e pronto, l’intero pacchetto inglese della rosa", scrive La Gazzetta dello Sport.

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"Ora la nazionale, con i suoi prossimi impegni di Nations League, la guarderanno da casa tutti e tre. Tuchel non avrà quote nerazzurre in rosa, ma nessun allarme. Chivu da settimane è sicuro che nella sua squadra tutti e tre «avranno possibilità di far vedere quello che valgono. Noi sappiamo il contributo che daranno durante la stagione». E se Spence è a zero e Stones solo a un passo da quota cento (99’), Jones è l’inglese che si è visto di più fino a questo momento. Centocinquantadue minuti in campo distribuiti nelle 4 presenze collezionate. Titolare al Bernabeu e anche l’altro ieri nel big match con la Roma. All’Olimpico non ha brillato ma Chivu non ha certo puntato il dito contro uno dei suoi nuovi giocatori, probabilmente quello che ha voluto di più. E su cui non smette di puntare. La sua Inter ancora non parla inglese fluentemente, ma tre settimane di ripetizioni renderanno il prossimo esame meno complicato", aggiunge Gazzetta.