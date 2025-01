Milan e Fiorentina 6.5

Con i rossoneri che in campionato hanno fatto "un disastro, ma il resto fila". "Se fa 6 punti (non proibitivi) in Champions vola dritto agli ottavi, è dentro la Coppa Italia e ha vinto la Supercoppa in un modo che può segnare una svolta. Conceicao ha forzato una reazione che ha convinto/costretto Leao e Theo a recedere dal loro Aventino, e aggiungendo i due solisti all’orchestra dei Pulisic e dei Reijnders il risultato si è visto. Qualcosa dietro deve ancora migliorare: ma due derby vinti più il sacco del Bernabeu sono medaglie", scrive sui rossoneri. Nelle ultime settimane un momento no per i viola che però hanno fatto bene in precedenza con otto vittorie di fila e sono già agli ottavi di Conference.