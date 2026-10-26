L'Inter vince in rimonta e riconquista la vetta. I nerazzurri di Cristian Chivu ribaltano il risultato nel finale e battono la Fiorentina 2-1 grazie alle reti di Thuram e Zielinski su rigore.

Tuttosport evidenzia la doppia faccia del successo dei nerazzurri.

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Inter, altra vittoria in rimonta

“A corredo, con i tre alla Fiorentina sono ben 13 i punti conquistati in rimonta e - quello che più deve preoccupare le avversarie - sono ben 7 i punti in più ottenuti rispetto all’ultimo campionato, vinto agevolmente da Chivu”.

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E aggiunge:

“E ormai quasi nessuno fa più caso al fatto che l’Inter vada sotto in campionato con una regolarità impressionante. Il dato però merita una riflessione: nelle prime 8 giornate i nerazzurri sono finiti sotto di due gol con Napoli, Udinese e Roma e sono andati in svantaggio di una rete con Bologna ed, è storia recente, Fiorentina”.