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Inter impegnata nel blindare i giocatori fondamentali della rosa di Chivu. Federico Dimarco a breve firmerà il prolungamento del contratto, ma non sarà l'unico. Sull'agenda del nuovo ds Biasin è sottolineato anche il nome di Carlos Augusto.

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Come scrive La Gazzetta dello Sport, "Per Dimarco non ci saranno strappi, questo possiamo già prevederlo. Si tratta solo di trovare un punto di equilibrio tra le rispettive esigenze. Vale anche per Carlos Augusto, il goleador di Madrid, che va in scadenza nel 2028 e non ha ancora rinnovato. Lo farà. Si parla e si parlerà ancora con l’obiettivo di raggiungere un’intesa gratificante per tutti".