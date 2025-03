Nella giornata di ieri, Francesco Pio Esposito ha firmato il suo contratto che lo legherà all'Inter fino al 2030. L'attaccante, in prestito allo Spezia, aveva diverse offerte ma l'Inter è riuscita a tenerselo stretto, in attesa di capire come si evolverà il suo futuro a partire già dalla prossima stagione.

Esposito però non è l'unico giovane blindato dai nerazzurri: "Settimana prossima è prevista la firma sul rinnovo di contratto pure per il portiere Alessandro Calligaris, che si legherà all’Inter fino al 2029. Il giovane estremo difensore classe 2005 quest’anno è già andato diverse volte in panchina con la Prima Squadra nel momento in cui Yann Sommer e Raffaele Di Gennaro erano out per infortunio", commenta infatti Tuttosport.