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L'Inter giocherà alle 18 il primo big match contro il Napoli a San Siro. Ci sono ancora alcuni dubbi sulla formazione che sceglierà Chivu per affrontare la squadra di Allegri.

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Come riporta Sky Sport, "Oggi potrebbe avere una chance John Stones, che rimane in ballottaggio con Akanji. Dietro c'è il ballottaggio tra Pavard e Bisseck e in mezzo al campo Zielinski se la gioca Curtis Jones, che potrebbe essere un'altra novità. Ci sono più certezze sugli esterni: ci saranno Diouf e Federico Dimarco e davanti con Pio Esposito e Lautaro Martinez a guidare l'attacco per un Inter che cerca la terza vittoria consecutiva, per un Calhanoglu che cerca il terzo gol consecutivo, dopo aver segnato nelle prime due giornate".