Ennesima rimonta per l'Inter di Chivu, che subisce 2 gol nel primo tempo dell'Olimpico contro la Roma ma poi si risveglia e pareggia
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Ennesima rimonta per l'Inter di Chivu, che subisce 2 gol nel primo tempo dell'Olimpico contro la Roma ma poi si risveglia e chiude con un pareggio.
Ecco i numeri illustrati dalla Gazzetta dello Sport:
"Quella di ieri all’Olimpico è l’ennesima rimonta dell’Inter. Questa è stata infatti la sesta volta da quando Chivu è allenatore che l’Inter non perde una partita di Serie A dopo essere stata in svantaggio di 2 reti: ai nerazzurri era accaduto solo sei volte nelle precedenti 10 stagioni. In questa Serie A è la terza volta che l’Inter parte da 0-2: contro Napoli e Udinese è arrivata la vittoria, ieri il pareggio".
(Fonte: La Gazzetta dello Sport)
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