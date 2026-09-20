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Ennesima rimonta per l'Inter di Chivu, che subisce 2 gol nel primo tempo dell'Olimpico contro la Roma ma poi si risveglia e chiude con un pareggio.

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Ecco i numeri illustrati dalla Gazzetta dello Sport:

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"Quella di ieri all’Olimpico è l’ennesima rimonta dell’Inter. Questa è stata infatti la sesta volta da quando Chivu è allenatore che l’Inter non perde una partita di Serie A dopo essere stata in svantaggio di 2 reti: ai nerazzurri era accaduto solo sei volte nelle precedenti 10 stagioni. In questa Serie A è la terza volta che l’Inter parte da 0-2: contro Napoli e Udinese è arrivata la vittoria, ieri il pareggio".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)