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L'Inter domani sera ospiterà a San Siro lo Shakthar. La squadra arriverà in anticipo a Milano per via dei problemi legati alla guerra in Ucraina.

"Lo Shakhtar è partito con due giorni d’anticipo per raggiungere Milano: la scelta è dettata dalle difficoltà logistiche di allontanamento dall’Ucraina in tempi di guerra. I ragazzi di Arda Turan si alleneranno nel pomeriggio sul prato di San Siro per svolgere la seduta di rifinitura. Il capo delegazione sarà lo storico amministratore delegato, Sergei Palkin, in sella ormai dal 2004", scrive La Gazzetta dello Sport.

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"Adesso Arda Turan, ex trequartista turco, allena la squadra più forte di Ucraina e cerca di stupire anche in Champions League: l’inizio, a differenza dell’Inter, è stato ottimo grazie al pareggio in casa del Psv Eindhoven (1-1) e alla vittoria sul campo neutro di Londra contro l’Aek Atene (3-1). Merito della solita anima brasiliana del gruppo: dal centrocampista Marlon al trequartista Isaque (classe 2007), i tipi interessanti non mancano. Da seguire anche la punta venezuelana Mendoza, due gol su due nelle prime giornate di Champions. Da notare che domani non si svolgerà il tradizionale pranzo Uefa: lo ha chiesto lo Shakhtar, come in altre occasioni, per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle vittime della guerra", spiega il quotidiano.