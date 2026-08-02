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Le prime amichevoli pre campionato dell'Inter hanno lasciato alcune indicazioni tattiche. La prima: si riparte dal 3-5-2 della scorsa stagione. La seconda: l'interpretazione del modulo non sarà rigida e fissa per ogni partita. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "L'Inter non stravolgerà la struttura classica, che da molti anni si fonda sul 3-5-2, ma deve essere pronta a cambiare come in parte è successo a Hong Kong: il 4-2-3-1 ibrido che si è visto in alcune fasi mirava a ottenere un maggiore equilibrio difensivo, per evitare che Semenyo saltasse costantementeDiouf nell'uno contro uno sul fronte destro arrivando in porta.

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«Noi ci dobbiamo adattare all'avversario - ammette Chivu - senza però rinnegare le nostre idee, che vanno rispettate e difese. Ecco perché mi riferisco al coraggio». Ed ecco perché giocatori come Stones possono trasmettere meglio ai compagni l'arte di vincere".