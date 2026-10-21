"Prima i tre punti, poi tutto il resto. La Champions dellâ€™Inter, qui e ora, ha un orizzonte di novanta minuti piÃ¹ recupero". Il Corriere della Sera parla cosÃ¬ della gara di questa sera contro lo Shakthar. La prioritÃ Ã¨ tornare a vincere, come ha detto Chivu. La squadra ucraina - spiega il giornale ai suoi lettori - "ha 4 punti, ha pareggiato in casa del Psv e battuto lâ€™Aek, medio-bassa borghesia dâ€™Europa, come il Bruges che ha appena vinto a San Siro 4-3 o come il Bodo che a Milano ha passeggiato a febbraio nei playoff. Rischia di essere questo lâ€™orizzonte dellâ€™Inter attuale in Europa?".

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«Volevo ridimensionare il nostro pensiero, perchÃ© da oggi Ã¨ cosÃ¬. Se ci saranno delle occasioni proveremo a coglierle, come fatto in passato. Ma adesso Ã¨ fondamentale vincere, altrimenti un posto tra le prime 8 Ã¨ impossibileÂ», ha detto ieri Alessandro Bastoni.

"Ma ci sarebbe da capire chi â€” se non i giocatori e lâ€™allenatore â€” ha detto che la Champions non Ã¨ solo un sogno? Basterebbe ricordare che lâ€™Inter Ã¨ undicesima per fatturato in Europa, quindi arrivare ai playoff Ã¨ la normalitÃ , mentre tornare tra le migliori 8 come due anni fa Ã¨ lâ€™eccezione: possibile, ma non necessariamente probabile", scrive ancora il giornale.

(Fonte: Corriere della Sera)