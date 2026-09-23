L'inglese approfitterà della sosta per ristabilirsi definitivamente ed essere pronto per Inter-Parma

Daniele Vitiello
Inter Chivu

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Djed Spence è pronto a mettersi definitivamente a disposizione di Chivu. L'esterno, arrivato all'Inter nell'ultimo scorcio della sessione estiva di mercato, ha avuto dei problemi fisici ormai alle spalle. Si legge oggi su QS:

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"A disposizione di Cristian Chivu, che in ogni caso ha dato appuntamento ai suoi giocatori per lunedì prossimo, sono rimasti Djed Spence (che ancora non ha giocato un minuto e comincerà ad allenarsi in gruppo proprio il 28 settembre), gli infortunati Calhanoglu e Stones, l’acciaccato Dimarco rispedito indietro dalla nazionale. Più qualche altro nome importante, rimasto fuori dal giro delle rispettive nazionali, da Pavard a Carlos Augusto, fino a Jones e Mkhitaryan, ritiratosi anni fa dall’Armenia. Utilizzeranno la pausa per mantenersi nella giusta condizione, è il caso dell’esterno brasiliano partito alla grande, o per ritrovarla, come dovrà fare il centrocampista acquistato dal Liverpool".

Inter Spence

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