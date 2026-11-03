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Nell'Inter degli ultimi anni il problema rimane sempre lo stesso. Mancano giocatori da uno contro uno e anche nell'ultimo mercato non sono arrivati giocatori per colmare questa lacuna. E chi c'è in rosa non rende per sistemare questo vuoto.

Getty Images

"Negli ultimi tempi il giocatore più imprevedibile dell’Inter è stato Carlos Augusto, un difensore che oscilla tra il ruolo di centrale mancino e la posizione di esterno a tutta fascia. Con la sua corsa e le sue incursioni, Carlos ha spaccato più di una partita: quattro gol e tre assist in stagione, cifre da numero 10, e se Carlos Augusto incide sulla fase offensiva più di tanti compagni deputati a farlo, significa che dalla metà in campo in su c’è un problema di creatività. Federico Dimarco, il Carlos Augusto dell’annata scorsa, si è spento, avrà i suoi motivi psicofisici, però le alternative non mancano, altra gente potrebbe saltare l’uomo, volendo. Appunto, se lo volesse. Il vuoto di fantasia si trascina da tempo e nessuna sessione di mercato l’ha fin qui riempito", analizza La Gazzetta dello Sport.

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"Ci si aspettava molto da Sucic, ma il croato, tecnicamente dotatissimo, si è attorcigliato, non tira fuori la personalità. Diouf a destra se la cava, però è un adattato, resta una mezzala. A Rotterdam non dovrebbero essere titolari né l’uno né l’altro. Il colpo d’ala potrebbe arrivare da Spence, un esterno che punta sulla progressione come Dumfries (che nostalgia per le cavalcate potenti dell’olandese). In attesa che Marotta e Baccin prendano un tipo alla Alajbegovic, il ragazzo bosniaco della Juve, tutto dribbling e rapidità, si chiede a chi c’è di provarci, di lasciarsi andare, di tentare la giocata. Siate meno ingessati e più ispirati. Il calcio è un gioco. Divertitevi", scrive Gazzetta.