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Dopo la sconfitta a Madrid, l'Inter ha perso anche la seconda partita di Champions. Vittoria del Club Brugge per 4-3 a San Siro e nerazzurri che ora devono rimboccarsi le maniche in Europa.

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Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, "Vada per i gol divorati a grappoli, uno senza senso di Lautaro davanti all’ex Sommer che sentitamente ringrazia. Vada pure per l’ennesimo disastro di Pepo Martinez, che fa interrogare tutti se all’Inter non ci sia davvero un problema portiere. Vada anche per un po’ di iella nel passare da un 2-1 già cotto e mangiato a un 1-3 sanguinolento nel giro di poco più di una decina di minuti, ma se questa squadra ha perso sette delle ultime otto partite nella Coppa più dorata qualche ragione di fondo ci sarà. Lo stile aggressivo e offensivo preteso da Chivu espone la squadra all’acqua e al vento: in certe occasioni, l’Inter si scopre indifesa alle intemperie e la grandine può far danni, esattamente come ieri sera. Bisogna accettare il rischio è il mantra dell’allenatore, ma ci sono dei giorni in cui questo rischio diventa troppo alto e, forse, il gioco non vale la candela. Insomma, il Chivu-ball porta l’Inter a vincere in carrozza in Italia e a rimontare anche svantaggi robusti, ma in Europa si suona un’altra musica: quando il livello degli avversari sale, nella tecnica e nella velocità, la squadra retrocede di parecchie caselle".

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"Il resto dei numeri aggiunge altra polvere: quattro sconfitte consecutive in Champions per la prima volta nella storia dell’Inter e quattro filate pure se si considerano quelle a San Siro che, fuori confine, ha smesso ormai di essere un fattore. Vagheggiare sogni di gloria europea è un esercizio di fantasia al momento, non è più realistico. Più ragionevole, piuttosto, pensare a una posizione nobile nei playoff. In generale, però, servirà registrare una fase difensiva che ha preso 14 reti in otto gare stagionali e questo vale sia nei singoli che nel complesso: Chivu non ha difensori centrali di stazza capaci di coprire 50 metri alle spalle, senza contare che la “pepata” del portiere è dietro l’angolo", aggiunge Gazzetta.